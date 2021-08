Jeff Bridges stojí jako ranger v cestě lupičům. Oceňovaný film Za každou cenu zdarma

Když si lze spravedlnost zjednat jen loupeží, je čas chopit se zbraní. Toby Howard, rozvedený otec dvou dětí s čistým trestním rejstříkem, právě vykradl svou první banku. A ne ledajakou - jde o pobočku Texas Midlands Bank, která jeho zestárlé matce udělila půjčku s takovým úrokem, že bance brzy propadne celá rodinná farma.

Úspěch napříč filmovými anketami Čtyři nominace na Oscary a po třech příležitostech od porotců BAFTA a Zlatých glóbů - taková je vizitka filmu v nejznámějších cenách. Ve všech třech případech se v kategorii nejlepších herců ve vedlejší roli objevil Jeff Bridges. Všechny z těchto nominací však zůstaly neproměněny.



Vzal si proto na pomoc svého výbušného bratra Tannera, jenž právě vyšel z vězení. Plán je jednoduchý: přepadat jen pobočky TMB, vždy těsně před otevřením a brát jen malé bankovky. Možná by jim loupeže nenáviděné banky i prošly, ale to by si Tanner nesměl přepadení tolik užívat, vyšetřování by neměl vést ranger s buldočí povahou a Texasani by museli chodit neozbrojení.



Westernově laděné kriminální drama mělo velký ohlas u diváků i kritiky. Vedle původního scénáře Taylora Sheridana byl obzvlášť kladně hodnocen výkon Jeffa Bridgese, který si zahrál neúprosného texaského rangera.



Na tuto roli se Bridges připravoval se skutečným vysloužilým rangerem. Přisvojil si jak typický západotexaský přízvuk, tak i policejní postupy a další specifika této práce.

Snímek režiséra Davida Mackenzieho se premiérového uvedení dočkal na Filmovém festivalu v Cannes v roce 2016. Vydělal téměř čtyřicet milionů dolarů.