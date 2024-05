Získejte zdarma VIP Gold vstupenky na festival Votvírák v hodnotě 3990 Kč

Na letišti Milovice u Mladé Boleslavi se bude opět konat jeden z prvních velkých českých festivalu Votvírák. Jako každý rok, i tentokrát se lineup zaměřuje na to nejlepší z české popové, rockové a hip hopové scény. Letos nově se zaměřují také na house a tech house.

Fanoušci hudby se mohou těšit na taková jména jako je Rytmus, Rybičky 48, kapela Kryštof, Yzomandias, ale také na Divokýho Billa, Xindla X, Mig 21, UDG, Petru Janů, Pokáče, Marpa, Majka Spirita, PSH, dokonce i na Jaroslava Uhlíře a velkou řadu dalších. Chystá se také speciální festivalová vzpomínka na Františka Nedvěda v podání Vojty Nedvěda s kapelou. Na kompletní lineup se podívejte zde.

Votvírák 2024 bude mít také jako první český festival 5000 míst k sezení v rámci areálu. Zásadní vylepšení přijde také v gastro části areálu, kde se chystají restaurace s minutkami a hotovkami za přijatelnou cenu, u kterých se lze normálně posadit u stolu.

Návštěvníky čeká celkem 7 scén a jeden den festivalu navíc v podobě Večírku pro nedočkavé. Návštěvníci se budou moci zaposlouchat do písní známých kapel, které sestoupí z velkých scén a zahrají své písně v akustických verzích. Mezi nimi vystoupí například i Pokáč, který zvládá sám vyprodat i O2 arenu.

Další novinkou je i velkoplošné kino pod širým nebem pro 700 diváků, které už od čtvrtka nabídne na tribuně velkou plejádu slavných filmů.

