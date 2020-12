Zjišťování genetických vad u plodu. Exkluzivní sleva s iDNES Premium Zdraví

Chcete se ujistit, že miminko je geneticky v pořádku? Udělejte si Prenascan

Při Prenascanu se stanoví riziko genetických vad plodu ze vzorku krve těhotné ženy. Měří se množství a složení DNA plodu kolující v krevním oběhu matky.

Jde o bezpečné, neinvazivní vyšetření, které je schopno odhalit nejširší spektrum genetických vad z dostupných krevních testů. Zároveň také zjistí pohlaví plodu. Na vyšetření stačí malé množství krve, zhruba 10 mililitrů a jde o velmi spolehlivý test. Vyšetření lze provést i u dvojčat.

Kdy je vhodné Prenascan podstoupit? Jste-li starší rodička nebo máte prostě obavy o zdraví miminka

Prenascan by měla určitě podstoupit budoucí maminka, pokud je ve věku nad 35 let. S vyšším věkem totiž například stoupá pravděpodobnost, že by plod mohl být postižen Downovým syndromem nebo jinou chromozomální vadou.

Vyšetření je také vhodné při hraničním nebo vyšším riziku chromozomálních vad z prenatálního screeningu, v těhotenství po umělém oplodnění nebo když se prostě bojíte o osud plodu.

