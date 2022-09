Pozor na fanoušky z Instagramu! Thriller Sleduj mě v e-knize zdarma

Audrey Miller má záviděníhodnou novou práci ve věhlasném muzeu, úžasnou postavu díky pilates a stovky tisíc sledujících na Instagramu, kteří tomu všemu nadšeně přihlížejí. Právě se přestěhovala do Washingtonu a má plné ruce práce.

Musí udělat dojem na svou novou šéfovou, udržovat kontakty s fanouškovskou základnou a odhánět slizkého souseda, který bydlí o patro výš. Pomáhají jí přitom jediní dva lidé, které ve velkoměstě zná: bývalý přítel, od kterého se nedokáže držet dál, a ambiciózní kamarádka z dob studií s prestižním zaměstnáním a záhadnou minulostí.

Rozbitý zámek na dveřích nového bytu ovšem představuje jen začátek všeho, s čím by si Audrey měla dělat starosti. Aniž by to tušila, díky změně bydliště se ocitla na dosah někomu, kdo ji oddaně sleduje celé roky – od prvního blogu až po poslední instagramový příběh.

Jenže sledování zpovzdálí už není dostatečně naplňující, a tak začne zjišťovat, jak by mohl Audrey získat jen a jen pro sebe. V cestě za dobytím jejího srdce neexistují překážky, kterých by se zalekl – nic není nemožné, nic nezůstane skryté.

Autorkou thrilleru z instagramové éry je Kathleen Barber, bývalá právnička, která se proslavila románem Truth Be Told. Na jeho motivy vznikl stejnojmenný seriál pro Apple TV. Sleduj mě je jejím druhým románem.

