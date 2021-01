Duševně narušený agent StB v cenami ověnčeném filmu Pouta. K vidění zdarma

Děj se odehrává v Československu v první polovině osmdesátých let. Totalitní režim se zdá jako nekonečný a neukončitelný. Antonín, příslušník tajné policie, je vnitřně neklidný, možná až psychopatický násilník, plný neartikulovaného vzteku a zoufalství. Znuděný vším okolo sebe nasměruje své démony ke zdánlivě čistému, spíše ale neuchopitelnému bodu – k mladé ženě Kláře.

Není to láska ani jiný druh čisté vášně – pouze spalující touha po iluzi útěku z šedivé klece a nudy. Antonínova nesmyslná snaha získat Kláru pro sebe ho obrací nejen proti tradičním nepřátelům režimu, ale i proti vlastním lidem a systému samotnému. Pokud ale Antonín porušuje pravidla organizace, jíž slouží, není to gesto občanské nebo dokonce politické – je to vzpoura čistě osobní a zběsilá.



Pouta byla mimo jiné přirovnávána k německému oscarovému filmu Životy těch druhých. V hlavní roli agenta Státní bezpečnosti se představil Ondřej Malý, po jeho boku se objevili Kristína Farkašová, Martin Finger, Luboš Veselý nebo Oldřich Kaiser.



Velký úspěch zaznamenal snímek při udílení odborných cen. V nominacích na Českého lva se objevil hned třináctkrát, přičemž pět příležitostí proměnil v zisk sošky. Získal i hlavní cenu určenou pro film roku, Ondřej Malý byl vyhlášen jako nejlepší herec v hlavní roli. Dalších pět triumfů následovalo na Cenách české filmové kritiky.



Z recenze Mirky Spáčilové Bezútěšnost 80. let se z plátna rozlije během pár vteřin, od noční nemocniční chodby po kalné ráno ve fabrice. Hudba, stíny, rekvizity včetně červené limonády či zaplivaného bufetu působí tak věrně, až se člověk otřese.

