Audiokniha Noční hlídka: počátek úspěšné fantasy ságy z Moskvy. Sleva 60 %

Existují bytosti, které mohou vstoupit do vlastního stínu, do šera. Jsou mezi nimi jak služebníci Světla a Dobra, tak Tmy a Zla. Rozhodující je rozpoložení, ve kterém poprvé do šera vkročí.

V dávných časech jejich armády sváděly nebezpečně vyrovnaný boj. Aby jejich soupeření nezničilo celý svět a aby zůstala zachována rovnováha, uzavřely spolu tyto síly Dohodu. Světlí drží Noční hlídku a bdí nad činy Temných, armáda temnoty při Denní hlídce kontroluje počínání Světlých.



Dobro a Zlo se však od sebe někdy mohou lišit pouhým úhlem pohledu. A Anton jako čerstvá posila Noční hlídky poznává, že temnota může být velice lákavá.

Poskytuje internetový obchod Tympanum Skvělý zdroj dobrých audioknih na CD i ke stažení.

Romány z cyklu Hlídka začaly v České republice vycházet v roce 2005. Na noční hlídku navazují další tituly – Denní hlídka, Šerá hlídka, Poslední hlídka, Nová hlídka a Šestá hlídka. Do cyklu patří také Temná hlídka, tu ale napsal Vladimir Vasiljev.

První díl fantasy série ze současné Moskvy čte Jiří Černý.