Oslava, která se zvrhne v peklo: e-kniha Malibu v plamenech s 50% slevou

Malibu, srpen 1983. Den, kdy Nina Riva pořádá každoroční večírek na oslavu konce léta. Každý se chce dostat blízko ke čtyřem slavným sourozencům: Nině, talentované surfařce a supermodelce, Jayovi, surfingovému šampiónovi, Hudovi, slavnému fotografovi, a jejich milované sestřičce Kit. Všichni čtyři potomci legendárního zpěváka Micka Rivy fascinují celé Malibu a dokonce i zbytek světa.

Jediný, kdo se na „pařbu roku“ netěší, je samotná Nina, jež nikdy moc netoužila být v centru pozornosti a kterou také právě veřejně opustil manžel, profesionální hráč tenisu. A možná ještě Hud – už se konečně chystá bratrovi, se kterým jsou od narození nerozluční, k něčemu důležitému přiznat.

Jay ale na druhou stranu počítá minuty do soumraku, protože dívka, na kterou nemůže přestat myslet, slíbila, že tam bude. A Kit má také nějaká tajemství – včetně hosta, kterého si pozvala a nikomu o tom neřekla...

Ještě před půlnocí se party naprosto vymkne kontrole. Ráno pohltí sídlo Rivových plameny. Ale než v brzkých ranních hodinách přeskočí první jiskra, alkohol poteče proudem, hudba bude vyhrávat a city a tajemství, které zformovaly generace této rodiny, postupně vybublají na povrch.

Autorkou knihy je Taylor Jenkis Reid, které dosud vyšlo sedm úspěšných románů. Čeští čtenáři ji znají například díky bestselleru Daisy Jones & The Six o životě fiktivní rockové hvězdy. Letos v létě přijde Jenkins se svým novým románem Carrie Soto Is Back o návratu tenisové hvězdy.

