Superstar Machine Gun Kelly bude mít koncert v Praze! Vstupenky přednostně

Poprvé se u nás Machine Gun Kelly představil v roce 2019 na festivalu Aerodrome a o čtyři měsíce později pak ve Foru Karlín. Mezitím se z něj ale stala globální superstar, kterou můžete vídat ve filmech, píše se o něm v bulváru (má za přítelkyni herečku Megan Fox) a jeho songy mají na YouTube stovky milionů zhlédnutí.

Tentokrát se objeví v rámci Mainstream Sellout Tour, na kterém představuje své nejnovější album, ve Sportovní hale v Holešovicích. Vystoupí v ní v 19. září 2022 a vy máte jedinečnou příležitost si díky členství v iDNES Premium zakoupit vstupenky v přednostně, ještě předtím, než půjdou do veřejného prodeje. Nejenže si můžete koupit vstupenky na ta nejlepší místa, ale pojistíte si je také v případě, že se koncert vyprodá. Což vzhledem ke kapacitě Sportovní haly a nesmírné popularity MGK skutečně hrozí.

Americký rapper, zpěvák, muzikant a herec, který ve své hudbě kombinuje prvky hip hopu a klasického rocku, se do povědomí dostal v roce 2012 svým debutovým studiovým albem Lace Up, které se v žebříčku prodejnosti vyhouplo na čtvrté místo. To vše díky nesmírně populárnímu singlu Wild Boy. Podobného úspěchu se dočkaly jeho následující alba General Admission (2015) a Bloom (2017). Na pátém albu Tickets to My Downfall z roku 2020 už zkusil kombinovat hip hop s pop punkem. Na připravovaném turné představuje novinku Mainstream Sellout, které vychází koncem tohoto měsíce.

Kromě hudby má úspěch také jako herec. Debutoval v romantickém dramatu Beyond the Lights, ale zahrál si také po boku Sandry Bullock v hitu Netflixu V pasti (Bird Box) nebo v dalším netflixovském snímku The Dirt o kapele Mötley Crüe, kde ztvárnil Tommyho Lee Jonese.

Díky členství v iDNES Premium máte jedinečnou možnost zakoupit si vstupenky na koncert Machina Guna Kellyho o několik dní dříve. Prodej pro veřejnost začíná v pátek 25. března od 10:00 hodin, ale díky iDNES Premium máte možnost zakoupit si vstupenky již od středy 23. března od 10:00. Přednostní nákup bude umožněn do čtvrtka 24. března do 10:00 hodin.