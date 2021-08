kolofix je servis na opravu kol po celé ČR. S iDNES Premium získáte mytí kola zdarma

Kolofix najdete po celé ČR a nemůžete-li do kolofixu dorazit osobně, přijede plně vybavená servisní dodávka s mechanikem k vám domů.

Nejrychlejší oprava odpružení, zvládnou i elektrokola

Volné termíny najdete v aplikaci, přes kterou se do kolofixu nejsnáze objednáte. Po vstupní prohlídce budete vždy vědět, co má kolo za problém a domluvíte se s mechanikem na konkrétních opravách. Pracují pro ně skuteční odborníci a například odpružení umějí servisovat nejrychleji - mají vlastní tlumičárnu, což není obvyklé. Opravovat umí i elektrokola.



Je jedno, co přivezete za stroj - pokud bude dávat smysl ho opravit, udělají to. Nejdůležitější je jezdit bezpečně na skvěle seřízeném stroji - o to větší radost z jízdy vás čeká!

Více informací najdete na kolofix.cz. Jednotlivé pobočky najdete v Brně, Českých Budějovicích, v Hradi Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Lounech, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze a ve Zlíně. Přesná místa najdete zde.

Co získají členové iDNES Premium?

Díky speciálnímu kódu si můžete zajistit umytí kola na jakékoli pobočce kolofixu zcela zdarma.

Jak si získám umytí kola zdarma? Po stisku zlatého tlačítka si vygeneruje speciální kód



Objednejte se na pobočku kolofixu přes aplikaci nebo zavoláním na 800 01 01 01



Kód ukažte a získáte možnost profesionálního umytí kola zcela zdarma