Hauser z 2Cellos po úspěchu přidává pražský koncert. Přednostní nákup vstupenek

Hlídací kočka Sledovat interpreta 2Cellos

Když Hauser z 2Cellos oznámil své první sólové turné, asi nikdo nečekal takový úspěch. Jeho prosincový koncert v Kongresovém centru už je beznadějně vyprodaný, ale šanci ho vidět naživo budete mít ještě jednou. Druhý koncert je oznámen na 27. října 2023 ve Sportovní hale Fortuna. Díky iDNES Premium si můžete na koncert zakoupit vstupenky přednostně.

Vystoupí v rámci celosvětového turné Rebel With a Cello. Špičkový violoncellista a vizuální umělec přinese dokonalou hudební přehlídku – svou osobitou show, ve které nebude chybět romantický a duchaplný zvuk, Hauserův nenapodobitelný styl hraní a pyrotechnika.

Hudební rošťák a romantik – tak Hausera znají jeho fanoušci, a to především prostřednictvím dechberoucích videí, jako je například nesmírně populární Beach Party nebo snový vizuální koncept Alone Together.

Kapela 2Cellos na koncertě na Kew The Music Festival

Hauserovo první turné Rebel With a Cello představuje třetí dějství rockového a rytmického retra, které prostupuje do moderních celosvětově známých tanečních skladeb z jeho nového sólového alba The Player.

Úspěch Hausera sahá daleko za hranice mnoha milionů sledujících na YouTube, Facebooku a Instagramu, kde má oddanou mezinárodní fanouškovskou základnu, která se neustále rozrůstá. Má také na kontě miliardy audio streamů a zhlédnutí videí napříč platformami sociálních médií. Chorvatský violoncellista je fenomén, který je jak virtuóz, tak neodolatelný a živočišný performer.

Na druhý koncert, který se uskuteční 27. října 2023 ve Sportovní hale Fortuna, se začnou vstupenky pro veřejnost prodávat od pátku 30. září od 10 hodin. Díky iDNES Premium si ale můžete ta nejlepší místa zakoupit již v přednostním nákupu od středy 28. září od 10 hodin.