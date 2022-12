10 nejlepších filmových novinek, které uvidíte zdarma na HBO MAX

1 Elvis

Bez Luhrman, tvůrce Moulin Rogue nebo Romeo a Julie, natočil zběsilý životopisný film o Elvisovi Presleym, který zachycuje dvacet let života a hudební kariéru jedné z největších hudebních hvězd. Výsledkem je vizuálně podmanivý film, který občas působí jako dvou a půl hodinový videoklip. A Austin Butler v roli Elvise předvádí neuvěřitelnou proměnu.

2 Uncharted

O filmové adaptaci slavné videoherní série Uncharted z konzolí PlayStation se mluvilo spoustu let. Nakonec vznikla v hlavní roli s Tomem Hollandem a Markem Wahlbergem. Ve filmu se Nathan Drake, potomek slavného hledače pokladů sira Francise Draka, vydává na pátrání po prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Není ale jediný, kdo po sošce jde. Akční odpočinková jízda. Ale hry si také zahrajte. Jsou o dost lepší.

3 Batman

Poslední, temné zpracování Batmana s Robertem Pattisonem v roli netopýřího muže a miliardáře Bruce Wayna. Jeho noční alterego už druhým rokem bojuje proti zločinu a korupci v ulicích Gothamu, ale do cesty se mu postaví sériový vrah Riddler, který se rozhodl postupně likvidovat místní smetánku. Kdyby vám tento nášup Batmana nestačil, na HBO MAX jsou také výborné animované předělávky komiksů jako Návrat temného rytíře, Batman Hush nebo Batman vs Joker.

4 Kimi

Tvůrce Dannyho parťáků, Steven Soderbergh, natočil tento malý, nenápadný film za málo peněz, přesto už patří několik měsíců od uvedení k nejsledovanějším filmům na českém HBO MAX. Snímek je příběhem pracovnice IT oddělení trpící agorafobií, která narazí na nahrávku násilného trestného činu a nahlásí ji nadřízeným. Když se nic moc neděje, rozhodne se pátrat na vlastní pěst.

5 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství

Milujete svět Harryho Pottera? Původní série už byla před mnoha lety ukončena, ale pokud pořád nemáte dost Potterverza, je tu série Fantastická zvířata, která se odehrává před knihami i hlavní filmovou sérií. V třetím pokračování Fantastických zvířat profesor Albus Brumbál pověří megizoologa Mloka vedením neohroženého týmu kouzelníků, čarodějek a mudlovského pekaře, aby se utkali s mocným Grindelwaldem.

6 To nic drahá

Snímek při jeho uvedení do kin trochu zastínila kontroverze kvůli napjatým vztahům mezi herci nebo mileneckému vztahu režisérky a Harryho Stylese, který zde hraje hlavní roli. Je to ale skutečně i velmi zajímavý film. Jde o psychologický thriller pojednávající o Alici, hospodyňce z 50. let, která žije s manželem ve zdánlivě dokonalém vztahu, který ovšem pod povrchem zase tak dokonalý není.

7 Duna

Dobrou zprávou je, natáčení dvojky Duny je v plném proudu v Budapešti. Na pokračování tohoto velkolepého hollywoodského snímku tedy není potřeba příliš dlouho čekat a mezitím si můžete tu skvělou jedničku zopakovat. Nebo, pokud jste jí stále neviděli, konečně se podívat, jak má vypadat opravdu dobrý blockbuster. Mocenské souboje o ovládnutí planety Arrakis ze známé sci-fi knižní série nikdy nevypadalo lépe.

8 Nový Vánoční příběh

Chcete se pomalu ale jistě naladit na vánoční atmosféru? Nový Vánoční příběh je přímé pokračování klasiky z roku 1983. Ralphie v pokračování sváteční klasiky už vyrostl a tak se musí vypořádat s Vánocemi a vším, co přináší, jako otec.

9 Val

Herce Vala Kilmera jste mohli vidět v jeho poslední roli ve filmu Top Gun: Maverick. Nedlouho po natáčení zemřel. Dokumentární snímek Val vypráví o jeho životě a to velmi intimně – natočil ho totiž samotný Val Kilmer. Syrové záznamy umožňují nahlédnout pod pokličku toho, co znamená být umělcem.

10 Nejhorší člověk na světě

Tenhle dánský snímek se v minulém roce stal v kinech obrovským hitem a není divu proč. Je to úžasná jízda o brzy třicetileté Julii, která hledá své místo na světě, experimentuje (těšte se na pasáž s halucinogenními houbičkami) a nově se také zamiluje. Film byl nominovaný na dva Oscary, za nejlepší cizojazyčný film a scénář.

