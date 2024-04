Dream Theater se vrací ve slavné sestavě do Prahy. Přednostní nákup vstupenek

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Dream Theater Sledovat Rock

Po dlouhých třinácti letech se do kapely Dream Theater vrátil jeden z bývalých členů Mike Portnoy, bubeník a spoluzakladatel skupiny. I s ním přijedou 2. listopadu 2024 v rámci turné do Prahy, konkrétně do Sportovní haly Fortuny.

Vstupenky na koncert se začnou prodávat od pátku 12. dubna od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ty nejlepší vstupenky zakoupit již od středy 10. dubna od 10 hodin.

Když se řekne progresivní rock/metal, málokoho by nenapadli Dream Theater. Oceňovaná kapela neustále posunující hudební hranice, která svými alby vytvořila vlastní žánr a zavdala vzniku tisíců následovníků. Kromě oznámeného návratu Mikea Portnoye pracují také na nové, v pořadí již šestnácté desce.

Připravované celosvětové turné amerických titánů progresivní hudby ke 40. výročí založení kapely v sestavě James LaBrie, John Myung, John Petrucci, Mike Portnoy a Jordan Rudess s podtitulem An Evening With Dream Theater bude po 14 letech prvním společným výjezdem opět kompletní ikonické sestavy, která má na svědomí například album Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory.