Mike Portnoy se vrátil a DREAM THEATER v ikonické sestavě oslaví 40 let i v Praze





DREAM THEATER oslaví neuvěřitelných 40 let a do sestavy průkopníků progresivního metalu se po 13 letech vrácí její spoluzakladatel a bubeník Mike Portnoy. Ikonická sestava právě pracuje na šestnácté desce a v říjnu do Evropy vyrazí na jubilejní turné. To v listopadu nemine ani Prahu!

Když se řekne progresivní rock/metal, málokoho by nenapadli DREAM THEATER. Oceňovaná kapela neustále posunující hudební hranice, která svými alby vytvořila vlastní žánr a zavdala vzniku tisíců následovníků, na konci minulého roku oznámila návrat svého ztraceného syna Mikea Portnoye a zahájila práce na šestnáctém albu.

Ačkoli poslední album DREAM THEATER je nadmíru povedené a určitě patří mezi nejlepší kousky jejich pestré diskografie (však za skladbu „The Alien“ získali i GRAMMY® 2022 v kategorii Nejlepší metalový výkon), fanoušky roky vyprošovaný návrat adorovaného bubeníka do ‘Divadla snů’ neustával ani po víc než dekádě. A kdy jindy než při blížícím se úctyhodném jubileu to uskutečnit? Nejen fanouškovská obec tak oznámení návratu Portnoye do sestavy DREAM THEATER po mnoha letech slaví.

Připravované celosvětové turné amerických titánů progresivní hudby ke 40. výročí založení kapely v sestavě James LaBrie, John Myung, John Petrucci, Mike Portnoy a Jordan Rudess s podtitulem ‚An Evening With DREAM THEATER‘ bude po 14 letech prvním společným výjezdem opět kompletní ikonické sestavy, která má na svědomí např. album „Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory“.

„Toto turné pro nás všechny bude neuvěřitelně výjimečné! Každý koncert bude plný očekávání a nejrůznějších emocí. Nemůžeme se dočkat, až opět společně vstoupíme na pódium a na podzim se všemi zahájíme tuto historickou oslavu 40 let. Tohle je teprve začátek a v příštích měsících se s vámi podělíme o spoustu dalších vzrušujících novinek,“ uvádí DREAM THEATER k nadcházejícímu turné.

Evropská část turné začíná v říjnu a skládá se z 23 zastávek - Praha se dočká v sobotu 2. listopadu v pražské Sportovní hale Fortuna na Výstavišti.

DREAM THEATER slibují výjimečný, několikahodinový zážitek oslavující jejich vizionářství a kreativitu, během nějž zahrají nejen všechny oblíbené skladby z jejich bohatého katalogu, ale též ty z právě připravované novinky. Půjde o nezapomenutelný hudební večer rozprostřený do 3 hodin.

Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji v síti Ticketmaster a Ticketportal od 12. dubna od 10:00.

Koncert organizuje Charmenko Czechia.





