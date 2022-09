Osobní setkání se Ztraceným či Michalem Davidem. Stačí jít na Český mejdan s Impulsem

Již 15. října se bude v O2 areně konat další ročník Českého mejdanu s Impulsem. Premiéru si na mejdanovém pódiu střihne Ivan Mládek a jeho Banjo Band a také Divokej Bill, dále vystoupí Marek Ztracený, Michal David, No Name, Václav Neckář a Peter Nagy. Půjde o velký pětihodinový koncert, který se v O2 areně koná již po šesté.

Ivan Mládek se podívá do O2 areny poprvé, Divokej Bill už tam jednou vystupoval. „V O2 areně jsme hráli, když nám bylo 20 let. Když si tam stoupneš, tak zkoprníš a emoce s tebou cvičí. Těch 20 tisíc lidí, to je nářez,“ vzpomíná kytarista z Divokýho Billa, Roman Procházka. Headlinerem pak bude Marek Ztracený, který si už v největší hale několikrát úspěšně zahrál. Jeho koncerty jsou zárukou, že se lidé baví a Marek dělá všechno proto, aby s ním publikum bylo na jedné vlně.

Stálicí mejdanu je Michal David, který nebude chybět ani tentokrát a cestu z Košic do Prahy si ráda udělá nejpopulárnější slovenská kapela v Čechách – No Name. Pár dní před svými narozeninami si užije Mejdan Václav Neckář, který má radost, že si konečně zase může hrát. A svou muzikantskou formu přijede předvést Peter Nagy, který získal Andělskou nominaci za své nové album Petrolej.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud použijete zlaté tlačítko k nákupu jakékoli vstupenky na letošní Český mejdan s Impulsem, budete automaticky zařazeni do slosování o meet & greet, tedy osobní setkání, s Markem Ztraceným nebo Michalem Davidem. Vylosovaní si pak mohou sami vybrat, s kým by se rádi setkali.

Tři z vás dostanou možnost se ve dvou setkat s Markem Ztraceným a další tři ve dvou zase s Michalem Davidem.

Vstupenky se prodávají v ceně od 490 Kč do 2590 Kč.