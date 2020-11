Death metal zachvátí Prahu: vstupenky na Arch Enemy a Behemoth přednostně

Společné turné hvězd současného death metalu dostalo název The European Siege 2021. Kromě obou hlavních kapel se divákům v roli speciálních hostů představí američtí Unto Others a Carcass z anglického Liverpoolu.

Kontroverzní Behemoth se proslavili satanistickými motivy ve svých písních, ale také tematickými kostýmy. Vznikli v Polsku v roce 1991 a jejich název odkazuje k biblické obludě Behemot, která je mnohdy považována za ztělesnění ďábla.

Zatím poslední album I Loved You At Your Darkest vydali v roce 2018, v lednu 2019 ho živě představili fanouškům v pražském Foru Karlín.



Velké oblibě se těší také švédští Arch Enemy. Jejich hlasem byla dlouhá léta zpěvačka Angela Gossow, kterou v roce 2014 vystřídala Alissa White-Gluz.

Zatím poslední řadová deska Will To Power se datuje do roku 2017. V České republice koncertovala skupina již několikrát, naposledy v listopadu 2019 na turné s krajany Amaranthe.



