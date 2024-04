Koncert Abbamania the Show, s kterými hrál i původní kytarista. Přednostní nákup

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta ABBA Sledovat O2 arena a universum Sledovat Pop

Mluví se o nich jako o Dancing Queen mezi revivalovými show, protože dokážou zažehnout abbamánii jako žádná jiná. Abbamania the Show v roce 2025 oslaví již dvacet let fungování na koncertních pódiích. Od svého triumfálního debutu dobyla tato show srdce tisíců fanoušků.

Z koncertního představení Abbamania the Show

Příští rok nás Abbamania the Show společně se skvělými zpěvačkami a zpěváky, kapelou a symfonickým rockovým orchestrem poctí také návštěvou. Pražská zastávka jejich turné se uskuteční 29. března v O2 universu. Vstupenky pro veřejnost se na koncert začnou prodávat od pátku 12. dubna od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si je můžete zakoupit přednostně již od středy 10. dubna od 11 hodin.

Publikum se může těšit na vynikající zpěv, autentické kostýmy a vystoupení, chybět nebude ani spektakulární světelná show.

Výročí v roce 2025 nebude mít jen show, ale i Mamma Mia, legendární hit skupiny Abba. Tento song poprvé zazněl v roce 1975 a raketovou rychlostí se proslavil po celém světě. V mnoha zemích dostal skupinu Abba do čela hitparád a stal se takříkajíc její obchodní značkou. Fanoušci švédské čtveřice milují tento hit ve všech možných variantách – ať už jako muzikál, film nebo jeho cover verze naživo na pódiu. I po 50 letech je úspěch a nadšení z Mamma Mia neodmyslitelnou součástí světové popkultury.

Abbamania the Show zavede posluchače na oslnivou cestu časem do 70. a 80. let a propojí evergreeny jako Mamma Mia, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme!, SOS a The Winner Takes It All s novými songy z koncertů Voyage do nezapomenutelného životního zážitku pro každého.