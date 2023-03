Detektivka ze starého Říma v audioknize: Ztracené stříbro s 40% slevou

Řím, rok 70. U moci je nový císař. Proudy peněz a moci jsou v pohybu a zlověstné římské hry víří zuřivěji než kdy jindy. Soukromý informátor Falco narazí na Fóru na mladinkou dívku a zachrání ji z nesnází.

Začíná nebezpečná hra, jejíž součástí je boj o imperiální ingoty ukradené z britských dolů a temné politické spiknutí. Ze všeho nejnebezpečnější je ale spojení senátorovy dcery na zrádce, které Falco přísahal stůj co stůj odhalit.

Autorkou příběhu je úspěšná britská spisovatelka Lindsey Davis. Po studiu angličtiny v Oxfordu pracovala ve státní správě, v současnosti se plně věnuje literatuře.

První cenu CWA Ellis Peters Historical Dagger dostala v roce 1995 za román Two for the Lions. V roce 1999 obdržela Sherlockovu cenu za nejlepšího komického detektiva - právě Marka Didia Falcona.

Audiokniha čte Martina Hudečková.