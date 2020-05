Jděte se podívat do pražské zoo na slůňátka. Máme rodinné vstupenky zdarma

Zoologická zahrada v Praze je již pro návštěvníky otevřená a má pár velmi lákavých novinek. Za měsíc a půl, co byla zoo uzavřena, se tam narodila spousta mláďat.

Podívat se můžete jít na mládě tapíra, který dostal jméno Morse. Oblíbené jsou dvě sloní samičky. První se narodila koncem března a druhá 9. května. Mají ale také mládě komby jižní, mláďata vzácných pekari Wagnerových, lamy guanako nebo hříbě koně Převalského.

