Slavní japonští bubeníci Yamato se vrací do ČR. Přednostní nákup vstupenek

Fenomenální bubeníci plánují na rok 2024 světové turné s novým konceptuálním představením Hinotori - The wings of the Phoenix a v rámci World Tour 2024 zavítají také do šesti měst České republiky. Představí se postupně v Ostravě, Zlíně, Plzni, Hradci Králové, Brně a turné zakončí v Praze.

Nové turné má být oslavou pohybu, vytrvalosti, pevné vůle v cestě za zdrojem života – Sluncem.

Jak už jsme u souboru Yamato zvyklí, bude to opět strhující audio-vizuální show, která vás zvedne ze sedadel. Diváky čekají dvě hodiny nekonečné energie, kterou jsou proslulí a díky ní vyprodávají sály po celém světě.

Skupina byla založena v roce 1993 v prefektuře Nara, kde je dlouhá historie japonského bubenického řemesla. Členové skupiny Yamato jsou vybíráni z různých regionů Japonska a trénují v odlehlém místě v horách, kde se mohou plně věnovat zdokonalování svého umění. Taiko bubnování je fyzicky náročné a vyžaduje vysokou míru síly, vytrvalosti a koordinace.

Vstupenky na jednotlivá představení v různých městech se začnou pro veřejnost prodávat od středy 20. prosince od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ty nejlepší vstupenky zakoupit již od pondělí 18. prosince od 10 hodin.