Vánoční koleda u Černé zmije: speciál sitcomu s Rowanem Atkinsonem zdarma

Populární seriál s legendárním komikem v hlavní roli se v osmdesátých letech dočkal celkem čtyř řad a také několika speciálních dílů. Vánoční koleda Černé zmije byla natočena v roce 1988 a děj se odehrává v Londýně v 19. století, v době panování královny Viktorie.

Ebenezer Černá zmije - nejhodnější a nejštědřejší člověk v Londýně té doby - vlastní obchod s kníry a všichni ho pro jeho dobrotu zneužívají. Na Vánoce se schází se svým sluhou Baldrickem u štědrovečerní večeře, ale jsou stále vyrušováni známými a příbuznými, kteří pořád něco chtějí.



Mezitím se rozhodne královna Viktorie s princem Albertem tradičně obdarovat štědré lidi. Když se dovědí o Ebenezerovi a jeho dobrotě, jdou si ho vyzkoušet. Ale protože už obchodník všechny dárky rozdal, podaruje královnu s princem štědrovečerním krocanem a jde spát. V noci ho probudí Duch Vánoc, který obrací lidi k lepšímu. Když pozná Ebenezera, chce odejít, ale muž se ho zeptá, jakým způsobem dělá ze zlých lidí dobráky.



To, co mu Duch Vánoc ukáže, z něj přes noc udělá jiného člověka. Všechny, kterými byl využíván, nyní usazuje svým sebevědomím a ironickými poznámkami. Odnese to i královna Viktorie, která mu přináší za jeho štědrovečerní dar 50 000 liber a titul baron. Ebenezer, který neví s kým má tu čest, urazí královnu i jejího manžela prince Alberta.



Co série, to jiné období historie Čtyři série Černé zmije, každá po šesti epizodách, vznikly v letech 1983 - 1989. Hlavní hrdina je postupně zasazován do kulis pozdního středověku, éry vlády Alžběty I., přelomu osmnáctého a devatenáctého století i první světové války.