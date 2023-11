Vstupenky zdarma na koncert The Prodigy ve Sportovní hale. Vyhrajte je

Anglické turné v červenci 2022, během něhož skupina odehrála tři večery v londýnské O2 Academy Brixton, bylo jejich prvním bez ikonického Keitha Flinta. Způsob, jakým Liam H a Maxim do své živé show začlenili Keithův věčný odkaz a vzdali mu hold, byl opravdu silný. Setkalo se to s velkou odezvou a podporou od fanoušků.

Kapela má za sebou jarní a letní sérii mezinárodních festivalových headlinerských vystoupení a těší se, až opět přiveze oheň do klíčových evropských měst. Jednou z těchto zastávek je 7. prosince Sportovní hala Fortuna v Praze.

The Prodigy, britská elektronická hudební skupina, byla založena v roce 1990. Jejími zakládajícími členy byli Liam Howlett, Keith Flint a Leeroy Thornhill. Kapela se proslavila svým unikátním stylem, který kombinuje prvky techno, breakbeatu, big beatu a hardcore. Jejich debutové album Experience z roku 1992 bylo významným příspěvkem k rave scéně v 90. letech. Druhé album Music for the Jilted Generation vyšlo v roce 1994 a obdrželo nominaci na Mercury Prize.

V roce 1997 kapela vydala album The Fat of the Land, které se dostalo na první místa žebříčků ve Spojených státech i v Británii a vyneslo jim dvě ceny Grammy. Toto album zahrnuje ikonické hity jako Firestarter a Breathe.

Po smrti charismatického frontmana Keitha Flinta v roce 2019 kapela prošla těžkým obdobím, ale s obnovenou energií pokračují ve své hudební cestě.

