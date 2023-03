Vyhrajte vstupenky na rapový koncert rebelů Suicideboys do Sportovní haly

Podle časopisu Hits Magazine mají $uicideboy$ za sebou hvězdný rok 2022, kdy se stali 27. nejstreamovanějším umělcem roku napříč všemi žánry s celkovým počtem 1,9 miliardy streamů, čímž porazili další rappery na seznamu, jako jsou Jack Harlow, Tyler the Creator a Travis Scott. Jejich singl Matte Black z roku 2022 je navíc na prvním místě playlistu US Top Group’s of 2022 na Spotify, což je sbírka nejstreamovanějších umělců na této platformě v tomto roce.

Turné je načasováno k vydání nového alba DirtiestNastiest$uicide. Hlavní singl desky s názvem My Swisher Sweet, But My Sig Sauer už od svého debutu 2. prosince dohromady nasbíral 5 milionů kumulativních streamů.

Předchozí album skupiny Sing Me a Lullaby, My Sweet Temptation (červenec 2022) debutovalo na 1. místě v žebříčku Top Rap Albums Billboardu, na 2. místě v žebříčku Top R&B/Hip-Hop Albums a na 7. místě v celožánrovém žebříčku Billboard 200.

