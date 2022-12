Sněhurka jen pro dospělé: podívejte se na peprný animovaný film zdarma

Tento příběh začíná tam, kde končí klasika. Co se stalo ráno poté, co si Sněhurka vzala krásného prince? Dočkali se manželské blaženosti? Nebo byl její princ nevychovanec, který skočil do postele s první holkou, co mu přišla do cesty?

Po Sněhurčině svatbě se totiž Dobrá víla rozhodla, že prince chce sama pro sebe, a od té chvíle to s jejich manželstvím šlo od desíti k pěti. On, věčně nadržený a na cestách za královskými povinnostmi. Ona sama doma, zoufalá a obtěžována oplzlými návrhy svých „nejlepších přátel“ – sedmi trpaslíků.

Má láska ještě šanci na jedno vítězství? Tento příběh jste dosud nejspíš neznali. Je jiný, zábavný a sexy. Je to pohádka pro „velké děti“.

Pikantní verzi Sněhurky má na svědomí belgický kreslíř, animátor a režisér zvaný Picha. Ten je známý právě svými animovanými filmy pro dospělé, tím nejslavnějším je nejspíš Tarzoon: Shame Of The Jungle z roku 1975.