Punk rockeři Simple Plan vystoupí ve Forum Karlín. Přednostní nákup vstupenek

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Simple Plan Sledovat Rock

Kanadské legendy Simple Plan se po vystoupení na festivalu Rock for People vrátí na začátku příštího roku do Prahy v rámci turné ke svému nejnovějšími albu Harder Than It Looks. Spolu přivezou také americké kapely Mayday Parade a State Champs, které tak doplní tento pop-punkový večírek.

Fanoušci se podle jejich slov mohou těšit na ty nejlepší skladby z nového alba, ale i na staré a oblíbené nahrávky. Plánují také přidat nějaké to jamování na oslavu roku 2024, protože je to pětadvacet let od vzniku kapely a 20. výročí od vydání druhého alba Still Not Getting Any.

Simple Plan vznikli v roce 1999 ve městě Montréal. Členy kapely jsou aktuálně zpěvák Pierre Bouvier, kytaristé Jeff Stinco a Sébastien Lefebvre a bubeník Chuck Comeau. Od svého vzniku se Simple Plan proslavil svými chytlavými melodiemi a texty, které mluví k mladým lidem a jejich problémům. V prvních letech 2000 byli představiteli nové vlny pop punkové hudby spolu s kapelami jako Green Day a Blink-182.

K jejich nejznámějším hitům patří skladby jako Perfect, Welcome to My Life a Untitled (How Could This Happen to Me?). Kapela je také známá svým závazkem k charitativním projektům a spoluprací s organizacemi zaměřenými na pomoc mladým lidem.

Vstupenky na koncert se začnou prodávat v pátek 4. srpna od 10 hodin, ale díky iDNES Premium máte možnost si je zakoupit přednostně už od středy 2. srpna od 9 hodin.