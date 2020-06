Přednostní a levnější vstupenky na show o Eltonovi Johnovi. Poprvé v ČR

Sám Elton John oznámil, že končí se svou koncertní kariérou. Jako hezké rozloučení s touto hudební osobností sloužil snímek Rocketman o jeho životě. Rocketman, který koncem dubna příštího roku zamíří do Prahy, Ostravy a Brna, je také název hudební show mapující kariéru a život Eltona Johna skrze jeho nejslavnější písně.

Sám Elton John v ní sice nevystupuje, zato se hlavní role zhostil Jimmy Love. Téměř nepoznáte, že nejde o skutečného Eltona Johna a podobně skvěle i zpívá. K němu se připojí velká živá kapela a během dvou hodin vám předvedou všechny Eltonovy hity. Chybět nebudou Crocodile Rock, Philadelphia Freedom nebo Your Song a I Guess That’s Why They Call It The Blues. Samozřejmostí jsou kostýmy i senzační klavírní sóla.



Jimmy Love zpívá písně Eltona Johna už od roku 1993 a stal se od té doby velkou hvězdou. Jeho um si můžete ověřit 28. dubna 2021 v pražské Hybernii, 29. dubna v Aula Gong v Ostravě a 30. dubna v Boby Hall v Brně.

