Vina a láska ve válečném Berlíně. Audiokniha Předčítač s 40% slevou

Patnáctiletému Michaelovi pomůže v nesnázích o generaci starší Hanna a její nezištné gesto vyústí v několikaměsíční vášnivý poměr. Když pak mladík už jako student práv přihlíží procesu, jenž má potrestat dozorkyně z nacistického koncentračního tábora, s údivem na lavici obžalovaných nachází i svou někdejší milostnou zasvětitelku.

Hanna se před soudem hájí dost neobratně a Michael se snaží vyznat v tom, co mu tenkrát o své minulosti zatajila – nakonec však ani se znalostí důležité okolnosti nepromluví v její prospěch. Čím vším ještě hrdinu překvapí nevyzpytatelná žena, která měla tak ráda, když jí po milování předčítal?

Próza vyprávěná v mužské ich formě promýšlí na pozadí osudové lásky otázku německé viny za zločiny druhé světové války. Poodkrývá jak rozdílná stanoviska pokolení pachatelů, tak tápání jejich dětí a vnuků.

„Postava Hanny by se dala chápat jako zobecnění německého dilematu mezi vzpomínkou a pokáním. Bylo by však liché knihu považovat za alegorii o jistém národě. Přináší (…) osobitou úvahu o tom, zda můžeme žít i poté, co jsme se tak chmurně zapletli s velkými dějinami,“ napsal Richard Bernstein v The New York Times Book Review.

Novelu německého spisovatele Bernharda Schlinka v roce 2008 zfilmoval britský režisér Stephen Daldry. V hlavní roli souzené dozorkyně se objevila Kate Winslet, která za svůj výkon dostala Oscara. Jejího mladšího milence v chlapeckém věku si zahrál David Kross, coby dospělý muž ho v pozdější fázi děje nahradil Ralph Fiennes.

Audioknihu čte Jan Šťastný.