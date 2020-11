Metaloví vlci Powerwolf zamíří do Prahy. Získejte vstupenky v předstihu

Metaloví giganti, kteří fanoušky baví již od roku 2003, se příští rok chystají na velkolepé Wolfsnächte Tour. V pražské Tipsport aréně se zastaví 17. října 2021.

Kapela, která se mimo jiné proslavila výraznými kostýmy, kontroverzními odkazy na církev a křesťanství a stylizací do vlkodlaků, připravuje nové album.

Do studia se chystá v prosinci, vydání je v plánu na léto 2021. Půjde o první studiovou nahrávku od úspěšné The Sacrament Of Sin z roku 2018.



Na následném Wolfsnächte Tour se Powerwolf pokusí převrátit největší evropská města vzhůru nohama, jak je jejich zvykem. S novým albem v zádech slibují metaloví vlci opět mimořádnou heavy-metalovou temnou mši se vším všudy, včetně svého rázného a pořádně hlasitého kázání.

Vstupenky na koncert Powerwolf v pražské Tipsport aréně můžete získat přednostně díky členství v iDNES Premium, kde se dají zakoupit od 23. listopadu (od 10:00) do 25. listopadu (do 9:00). Pro širokou veřejnost budou vstupenky k dispozici hodinu po ukončení tohoto speciálního předprodeje.