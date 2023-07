Pojistěte si zvíře u PetExpert. Zaplatíte měsíc, tři další měsíce získáte zcela zdarma

Pojišťovna PetExpert se zaměřuje výhradně na pojištění psů a koček a má jiný systém, než všechny ostatní pojišťovny.

U veterináře platíte jen spoluúčast, pojišťovna zbytek platí za vás

Není lepší si spořit, než zvíře pojistit? Majitelé psů a koček s pojištěním platí v průměru několik stokorun měsíčně. I když dáte tyto peníze stranou na bankovní účtet každý rok, ani tak nebudete schopni pokrýt mnoho ze zmíněných nouzových situací. Náklady na naléhavé operace nebo život zachraňující léky zmírňující projevy rakoviny se mohou snadno vyšplhat na desetitisíce korun. Není možné naplánovat neočekávané nemoci nebo zranění. Průměrné náklady léčby například kočky s rakovinou je 60.000 Kč. To by přesáhlo váš fond vymezený na veterinární náklady za několik let. Nejen to, ale většinou se jedná o více nároků za jednu věc a to znamená, že snadno můžete utratit v průměru několik desítek tisíc korun. Jen jedna běžná a jednoduchá věc jako je zvracení a střevní problémy u psa může stát vice, než očekáváte.

Pojištění psů a koček od společnosti PetExpert kryje nemoci, úraz a odpovědnost za škodu. Unikátním prvkem pojištění je, že hradí za majitele zvířete přímo veterináři. To umí jako jediní v České republice. Aktuálně spolupracují s 85 procenty veterinárních ordinací, a tak je velmi pravděpodobné, že některý z veterinářů ve vašem okolí je na PetExpert smluvně napojen (seznam smluvních veterinářů najdete zde). Majitel zvířete zaplatí jen spoluúčast, což je 10% z ceny, případně 1000 Kč minimální úhrada.

PetExpert má také jedny z největších limitů na trhu. U psů je to 35 000 Kč až 120 000 Kč, u koček 25 000 Kč až 90 000 Kč. Také mají nejméně výluk bez vstupního vyšetření a průkazu původu zvířete. Pojistí vám i křížence a zvíře z útulku.

Pojistit lze také starší psy a kočky, což není zrovna obvyklé. U psů je to do 10 let staří, u koček do 8 let stáří. A to vše od 50. dne věku. Pojištění zvířete se také vztahuje na celý život zvířete a nevypoví smlouvu nemocnému zvířeti, kterému hradí i opakované nemoci.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud máte členství v iDNES Premium, pojištění svého zvířete u PetExpert můžete získat velmi výhodně. Stačí si vybrat tarif pojištění a zaplatíte pouze první měsíc. Následující tři měsíce pojištění budete mít zcela zdarma. Platit pak budete až pátý měsíc, pokud se v pojištění rozhodnete pokračovat.

Jak získat 3 měsíce pojištění u PetExpert zdarma? Pokud jste členy iDNES Premium, klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód

Slevový kód si zkopírujte a pokračujte na pojištění PetExpert



a pokračujte na pojištění PetExpert Vyberte si, zda pojišťujete kočku nebo psa, plemeno a věk



Do kolonky Kód akce/partnera nezapomeňte vložit zkopírovaný kód , pokud se vám tam již sám nevložil



, pokud se vám tam již sám nevložil Nyní můžete zjistit cenu pojištění a vybrat si svůj tarif