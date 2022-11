Co dělat, když zůstaneme sami? E-kniha Plán plavby s 50% slevou

Anna zůstane v životě sama. Její snoubenec tu náhle není a naplánovaná plavba zůstane zapomenuta v moři smutku. Anna není schopná vstát z postele, život pro ni ztratil význam. Dokud jednoho dne necinkne mobil s upozorněním, že právě dnes je ten velký den - den, kdy si s Benem naplánovali vyplout na plachetnici z Floridy do Trinidadu.

Anna se rozhodne vydat na dobrodružnou cestu sama. Uprostřed oceánu se jí podaří najít nejen sebe samu, ale také novou lásku a spolu s ní i smysl života.

Její plavba představuje čtivý cestopis mapující Bahamy či Bimini a další ostrovy Karibiku. Dozvíte se o místních zvyklostech a zajímavostech i o přírodních katastrofách, které tyto často sopečné ostrovy pustoší. A také o tom, jaký je život na malé plachetnici uprostřed rozbouřených vod, a že to člověk sice může zvládnout sám, ale lepší je to ve dvou.

Autorkou románu je spisovatelka Trish Doller, která se narodila v Německu, ale vyrůstala v Ohiu. Debutovala v roce 2012 knihou pro dospívající čtenáře Something Like Normal, za kterou byla oceněna od American Booksellers Association New Voices. Plán plavby je jejím prvním dílem z kategorie literatury pro ženy.

