Pán prstenů: Dvě věže s živým orchestrem v O2 universum. Přednostní vstupenky

10:00

Putování Společenstva prstenu pokračuje v unikátním filmovém představení za doprovodu živé hudby. The Lord of the Rings – The Two Towers in Concert se uskuteční 23. března 2024 v O2 universum a díky iDNES Premium si můžete zakoupit vstupenky na ta nejlepší místa ještě před začátkem veřejného prodeje.