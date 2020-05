Kultovní Želva skupiny Olympic v reedici s bonusy. Album zdarma

Želva patří k nejklasičtějším deskám české rockové scény, kterou Olympic v šedesátých letech pomáhal formovat. Písně, které se na ní v roce 1968 objevily, přežily v repertoáru skupiny do dnešních dní. Týká se to titulní skladby, ale i dalších hitů jako Snad jsem to zavinil já nebo Vzpomínka plíživá.

„Diskuze o tehdy nejpopulárnějších domácích kapelách byly fandovsky vzrušené a Olympic vs. Matadors spolu ‚bojovali‘ tak trochu jako Beatles vs. Rolling Stones,“ zasazuje album do kontextu doby tisková zpráva vydavatelství Supraphon.



Želva nebyla natočena v rámci uceleného pobytu ve studiu. Jednotlivé nahrávky vznikaly postupně v různých měsících roku 1967. Jde tedy o průnik repertoáru delšího období, zachycujícího východiska z poloviny šedesátých let i nadějné náznaky kompozičního a instrumentálního progresu příštího směřování kapely.



Není to poprvé, co se kultovní titul objevil na trhu v reedici. Tentokrát je však doplněn speciálně vybranými bonusy, včetně těch málo známých či dokonce nevydaných.

Jejich objevitel a kompilátor Oldřich Zámostný vybral několik variantních nahrávek z rozhlasového archivu a přidal také cizojazyčné podoby. Ty jsou občas pěvecky i zvukově dost kuriózní, ale zároveň jsou důkazem tehdejších mezinárodních snah a nadějí.



