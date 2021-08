Vyzkoušejte své limity v lanovém Offparku na Šumavě. Skvělý aktivní odpočinek

Chcete si aktivně odpočinout a poznat, co ve vás je? Nejhezčí přírodní lanové parky na Šumavě vám nabízejí nevšední zážitky plné překonávání vlastních limitů a odvážné zábavy. Vyzkoušejte si náročnou dráhu plnou překážek s profesionální horolezeckou výbavou a pod dohledem kvalifikovaného instruktora.

Pro menší i větší děti

Sebepřekonávání a zábavu si navíc mohou užít i vaše ratolesti. V menším dětském lanovém parku si mohou vyzkoušet obdobnou dráhu jako vy v tom velkém. Každý ze tří areálů Sušice, Prášily a Modrava zahrnuje obě varianty parků.

Lehčí dráha je určena dětem ve věku od pěti do deseti let, ta větší pak pro děti od deseti let a pro dospělé. Každý areál se trochu liší prostředím i samotnými překážkami.

V Sušici, kde má Offpark svou základnu, mohou návštěvníci využít i další doprovodné aktivity. Patří k nim sjezd Svatoboru na terénních koloběžkách, sjíždění řeky Otavy na raftech a paintball na lesním hřišti.



Výhoda pro členy iDNES Premium

Uživatelé iDNES Premium získají k zakoupenému vstupu do Offparku druhý zdarma. Vybrat si mohou z libovolného parku - Sušice, Prášily a Modrava.



Více informací a adresy najdete na www.offpark.cz.

Jak získat 1 + 1 vstupenku zdarma Při nákupu vstupenky přímo na místě v lokalitách Sušice, Prášily nebo Modrava předložte unikátní kód schovaný pod zlatým tlačítkem



Zaplatíte pouze jednu vstupenku, druhou získáte zdarma