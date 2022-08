Kam vedou tajné chodby Národního divadla? Vyhrajte exkluzivní prohlídku

O Národním divadle, první scéně České republiky, ví každý z nás alespoň to základní: že se na stavbu českého divadla v 19. století skládal celý národ, že budovu brzy po dostavbě zásadně poničil požár, že se tomuto divadlu říká Zlatá kaplička a že je stále pro každého umělce velkou ctí v něm hrát. Ale také víme, že je pro většinu národa velkým svátkem Národní divadlo navštívit a navíc si ho opravdu dobře prohlédnout. Není to totiž jen divadlo, ale architektonický novorenesanční skvost, plný uměleckých děl, zajímavostí a neopakovatelného genia loci.

Při zážitkové prohlídce, kterou si můžete díky iDNES Premium užít, nejde o klasický výklad, ale vše se divákům odehraje před očima. Na vybraných lokacích, k nimž se vážou zajímavé příběhy, herci v dobových kostýmech ožijí coby historické osobnosti, stavbaři, malíři, dělníci či požárníci.

Diváci mohou být svědky, jak se např. už Karel Sladkovský nemohl při slavnostním poklepání na základní kámen Národní divadla v roce 1868 dopočítat, kolik těch základních kamenů vlastně je. Sedm nebo šestnáct? Byl autorem věhlasných lunet v slavnostním foyer Mikoláš Aleš, nebo František Ženíšek? Spolupracovali, nebo se hádali? Jaké je skutečné pozadí Hynaisovy opony? Co na ní vidí diváci a co herci? A je potřeba mít na oponu povolení? Kolik prostoru měli pro sebe králové a později prezidenti? Je prezidentská lóže umístěna správně? Vejde se do lóže lože? Co se skrývá těsně pod střechou a jak to naopak vypadá v tajemném podzemí? Může se do divadla dostat labuť, i když netančí v Labutím jezeře?

Při zážitkových návratech v čase se můžete podívat i do míst, kam se ani při běžných prohlídkách nedostanete – z bezpečnostního důvodu je tedy počet diváků v jedné výpravě omezen na 25 osob. Důležité je svou skupinu neopouštět – v labyrintu historické budovy se totiž velmi snadno zabloudí, zejména když překračujete čáru času.

Co získají členové iDNES Premium?

Máme speciálně pro členy iDNES Premium zarezervovanou prohlídku pro 25 osob. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování. Losovat budeme 12 výherců, kteří si k sobě na prohlídku mohou vzít jeden doprovod.