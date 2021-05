E-kniha Myšlením k bohatství: přelomové dílo o osobním rozvoji. Sleva 50 %

Napoleon Hill byl jedním z prvních autorů, kteří psali dnes tolik populární knihy o osobním rozvoji a cestě k úspěchu. Jeho bestseller Myšlením k bohatství patří k nejprodávanějším knižním titulům historie a je považován za stěžejní dílo svého žánru.



Hill prezentuje americké životné hodnoty. Mimo jiné uvádí, že to, co odlišuje Spojené státy od všech ostatních zemí světa, je skutečnost, že tamní lidé věří v to, v co věřit sami chtějí. „Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout,“ uváděl slavný autor.



Ve svých tvrzeních vycházel z tezí Andrewa Carnegieho o tom, jak dosáhnout pomocí sebeovládání úspěchu. Správné zvládnutí různých situací a svých emocí je podle něj základem, který vede k dosažení jakýchkoliv cílů.



První vydání Myšlením k bohatství se datuje do roku 1937, kniha však nepřestává čtenáře fascinovat ani v dnešní době. Celosvětově se jí prodalo už více než patnáct milionů výtisků. Aktualizovaná verze zahrnuje konkrétní příklady pro 21. století.



Sám Napoleon Hill se narodil v osmdesátých letech 19. století do chudé rodiny a navzdory krušným začátkům se vypracoval do vlivných pozic. Učení, které popisoval ve svých knihám, nazýval jako „filozofie úspěchu“. Zemřel v roce 1970 ve věku 87 let.



