Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko: oblíbení hrdinové ve filmu zdarma

Kreslené seriálové postavičky se ve filmu rozhodnou poznat svět lidí. Kouzelné sluchátko splní i toto přání, a tak se ti dva, i se psem Jonatánem, ocitnou znenadání ve vilce malého města, kde žije babička s vnukem Jakubem. Docela sami, protože Jakubovi rodiče jsou služebně v Číně.

Sluchátko umí hotové zázraky, jenže to, co je v seriálu docela běžné, může mezi lidmi natropit hotový zmatek. Do školy nelze jen tak přijít, nové žáky musí někdo z dospělých přihlásit a už vůbec ji nelze nechat zmizet.



Čínská koprodukce Čeští filmaři spolupracovali při natáčení s čínskými kolegy. Mach a Šebestová se díky tomu podívali do daleké země. Speciálně pro film vznikly také čínské sloky průvodní seriálové písničky My jsme žáci 3.B. Na CD a audiokazetách dokonce vyšel soundtrack s tematickou hudbou a vybranými filmovými dialogy.



Savojská královna musí opustit trůn jen proto, že si Šebestová chtěla sáhnout na její korunu a proměna lidí ve zvířata či neandrtálce budí hotové pozdvižení.



Dokud je sluchátko v rukou obrýleného kluka a děvčátka s červenou mašlí, lze všechny omyly do jisté míry rychle napravit. Horší je, když se dostane do nepovolaných rukou.



Původní kreslený seriál z dílny scenáristy Miloše Macourka a malíře Adolfa Borna se na obrazovkách Československé televize poprvé objevil v roce 1976. Kromě samotných postav Macha, Šebestové či psa Jonatána je nezaměnitelný také vypravěčský hlas Petra Nárožného.