Sedm skvělých kriminálek, které můžete teď sledovat zcela zdarma

Co je potřeba, aby si každý mohl pustit následující seriály nebo filmy zdarma? Přes zlaté tlačítko zde provést registraci do iDNES Premium (3 měsíce jsou za 0 Kč), pak získat kód na SledovaniTV, tam provést registraci a podle návodu, který dostanete, se přihlásit do streamovací služby HBO MAX. Tu získáte na měsíc zdarma. K tomu ale dalších 195 televizních programů na 3 měsíce.

seriál Mare z Easttownu

Kate Winslet hraje detektivku z malého pensylvánského městečka, která vyšetřuje místní vraždu, zatímco se jí samotné rozpadá osobní život. V průběhu seriálu zkoumáme temnou stránku uzavřené komunity a vidíme, jak rodina a dávné tragédie ovlivňují naši přítomnost.

Nadšené kritiky, vynikající herecký výkon Kate Winslet a záhada, která vám nenechá vydechnout.

Kde sledovat ZDE na HBO MAX

seriál Perry Mason

Moderní adaptace Perryho Masona odehrávající se v roce 1931 v Los Angeles, která vychází z klasických knih Erle Stanleyho Gardnera. Vše začíná únosem dítěte, které se pěkně zvrtne a případu se tak ujímá sám Perry Mason v podání Matthewa Rhyse. První série má osm epizod, které utečou jako voda a brzy se můžete těšit i na druhou řadu.

Kde sledovat ZDE na HBO MAX

seriál Pustina

Český zástupce hutných kriminálek na HBO. Zuzana Stivínová zde hraje starostku jedné severočeské vesnice, která se ocitá na vrcholu svého boje proti těžební společnosti nabízející obyvatelům obce vysoké odstupné odměnou za opuštění jejich domovů. V tom ovšem zmizí její čtrnáctiletá dcera… V dalších rolích například vynikající Jaroslav Dušek, Eliška Křenková, Jan Cina a další. Český seriál s takovou atmosférou nenajdete.

Kde sledovat ZDE na HBO MAX

film Na špatné straně

Měl Gibson zde hraje otupělého policejního veterána, který má za parťáka náladového kolegu v podání Vince Vaughna. Toho znáte většinou z komedií, ale v tomhle filmu ho téměř nepoznáte. Poté, co jsou suspendováni, když vyjde najevo, že se chovají k podezřelým poněkud brutálně, se vydávají do kriminálního podsvětí, aby učinili spravedlnosti zadost. Není to úplně odpočinkový film. Krev, brutalita, násilí. Není to moc vánoční, co si budeme povídat.

Kde sledovat ZDE na Filmbox OD

film Na kolejích čeká vrah

Česká detektivní klasika s Jiřím Sovákem, Jaromírem Hanzlíkem nebo Radoslavem Brzobohatým. Major Kalaš zde vyšetřuje loupež nové série bankovek. které byly ukradeny z vlaku během exploze. Napínavý případ, herecký koncert těch nejlepších českých hvězd… Co víc si od české kriminálky přát?

Kde sledovat ZDE na Filmbox OD

film Ve stínu

V první polovině padesátých let v Československu to kapitán kriminálky v podání Ivana Trojana neměl zrovna jednoduché. Vyšetřuje zdánlivě rutinní zločin, vloupačku, která se ale postupem času poněkud komplikuje. O případ se totiž zajímá Státní bezpečnost a mnohem důležitější začíná být politika, než vyřešení případu. Detektivní thriller z dob, které se k nám už, doufejme, nikdy nevrátí.

Kde sledovat ZDE na HBO MAX

seriál Mamon

Šestidílný český seriál, který se točí kolem privatizace fiktivního energetického gigantu, jehož temné zákoutí se snaží rozklíčovat novinář v podání Matěje Hádka. Vladimír Michálek natočil tuto kriminálku v roce 2015 a stále patří mezi to nejlepší, co v českých reáliích vzniklo.

Kde sledovat ZDE na HBO MAX

Co musím udělat, abych získal SledovaniTV na 3 měsíce zdarma? Klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte kód voucheru

Ten si zkopírujte a pokračujte dále zlatým tlačítkem na aktivaci



a pokračujte dále zlatým tlačítkem na aktivaci Zde vložte zkopírovaný kód voucheru a proveďte registraci



a proveďte registraci Po dokončení registrace máte účet na 3 měsíce aktivovaný zdarma Jak získat přístup k HBO MAX na měsíc zdarma? Jakmile budete mít účet na SledovaniTV a aktivovaný voucher, můžete se přihlásit také na HBO MAX

Klikněte na tlačítko Přihlásit se v pravém horním rohu



v pravém horním rohu Poté klikněte na tlačítko Propojit účty a vyberte operátora SledovaniTV



a vyberte operátora SledovaniTV Tam vyplňte login a heslo, které používáte na SledovaniTV, vytvořte si účet a potvrďte podmínky. Pozor, HBO Max nepodporuje v hesle tyto speciální znaky: „.,-/-ěščžáú)§¨*“ Platnost kódů je do 31. 3. 2023.

Na jeden účet u SledovaniTV je možné aktivovat pouze jeden kód.

Do služby SledovaniTV je možné se registrovat pouze na území České repoubliky.