Vyšinutý Michael Douglas hledá zlatý poklad. Film Král Kalifornie zdarma

Nápad z osmdesátých let Král Kalifornie se datuje do roku 2007, na námětu však začal Mike Cahill pracovat mnohem dříve. První námět prý rozpracoval již v polovině osmdesátých let, nebyl s ním však spokojen a na dlouhá léta ho odložil. Samotné natočení pak bylo podle Michaela Douglase rychlou záležitostí, trvalo pouhých 31 dní.