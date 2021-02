Cílek o lidech i přírodě v audioknize Krajiny vnitřní a vnější. Sleva 40 %

Soubor esejů geologa Václava Cílka popisuje krásy České kotliny. Autorovy úvahy ukazují, jak lze prostor kolem sebe znovu objevovat nejen ve prospěch přírody samé, ale také v zájmu vlastní duše.

Vždyť bez krajiny prý není lidské paměti, a tedy ani skálopevné opory, že někam patříme. Cílek soudí, že je načase obnovit ztracenou rovnováhu, nechceme-li už brzy klepat u psychiatrů a přetlačovat se s tisícovkami dalších pacientů.



„Dnes je nemyslitelné, že by průměrně bohatý člověk složil svůj majetek do jedné truhlice či skříně, jak to bylo běžné ještě před druhou světovou válkou. Stejným způsobem, jako se naše domovy zaplnily věcmi a nábytkem, se zaplnila naše krajina různými kůlnami, garážemi a přístavbami, jež vesměs obsahují polofunkční haraburdí,“tvrdí v knize uznávaný geolog.

Václav Cílek podle otcova vzoru studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, zabýval se zejména problémy klimatické oscilace. V letech 2004–2012 vedl Geologický ústav AV ČR. Od té doby se coby esejista a lektor zaměřuje na podoby kulturní krajiny a postavení člověka v ní.

Za soubory Krajiny vnitřní a vnější (2002) a Makom – kniha míst (2004) získal Cenu Toma Stopparda 2005. Široké pole jeho působnosti však dokládají i překlady zenové poezie zahrnuté do svazku Mrtvá kočka (1992), literárněvědná studie Borgesův svět (2007) nebo vlastivědné album pro náctileté Krajiny domova (2013, cena Zlatá stuha).

Audioknihu čte Miroslav Táborský.