Vydejte se na rozlučkový koncert Kiss v O2 areně zadarmo. Získejte vstupenky

Už v roce 2018 oznámila kapela Kiss své závěrečné, bombastické turné s názvem End of the Road Tour. Kvůli pandemii koronaviru ho rozšířili a jednou ze zastávek bude ve středu 13. července také pražská O2 arena.

Vznikli v New Yorku v roce 1973 a přesně v tomto městě by měli i skončit. Legendární Kiss už naplánovali své finální turné, kdy poslední vystoupení své kariéry předvedou právě v New Yorku. Do té doby je ale čeká ještě pěkná řádka vystoupení a také jedna zastávka v Praze.

Ačkoli už dříve vyhrožovali, že na žádné další turné už nikdy nepojedou (už v letech 2000 a 2001 měli rozlučkové Kiss Farewell Tour), tentokrát to nejspíš myslí opravdu vážně.

Kiss na akci Prague Rocks na stadionu v Edenu (19. června 2019)

Kiss se neproslavili jen svou hudbou, ale zejména svým pódiovým vystupováním – nabarvenými obličeji, kostýmy, pliváním ohně a dalšími. Po roce 1983, po odchodu zakládajících členů Petera Crisse a Ace Frehleyho, chvíli vystupovali bez make-upu a zažívali menší renesanci s novým albem Lick It Up, které je představilo nové generaci fanoušků.

V 90. letech se zase dali dohromady v původní sestavě a vrátili se k make-upům, díky kterým odjeli své nejvýdělečnější turné. Po něm se Criss a Frehley opět od Kiss odvrátili, ale kostýmy a „kissácký“ look už kapele zůstal.

Prodali celosvětově 75 milionů desek, mají na kontě 30 zlatých a 14 platinových alb a původní členové byli uvedeni do rokenrolové síně slávy.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium a správně odpovíte na soutěžní otázku, máte šanci získat dvě vstupenky na pražský koncert.