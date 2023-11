Autor hitu Take Me to Church v Praze. Získejte vstupenky zdarma na Hoziera

Skvělý irský hudebník se představí svým fanouškům na začátku prosince rovnou s novým albem Unreal Unearth. Autor hitu Take Me to Church vystoupí ve středu 6. prosince ve Sportovní hale Fortuna a díky členství v iDNES Premium můžete získat vstupenky zdarma.