Hororový seriál Kabinet kuriozit je hit. Získejte 5 měsíců Netflixu zdarma

Co v současnosti letí na Netflixu? Seriál Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera Usvědčený zabiják Jeffrey Dahmer za víc než deset let zavraždil spoustu mladých kluků a mužů. Jak je možné, že tak dlouho utíkal spravedlnosti? Seriál Kabinet kuriozit Guillerma del Tora Hororová kolekce osmi úžasně vizuálně zpracovaných příběhů plných hrůzy, které vytvořil světoznámý Guillermo del Toro. Film Tři tygři ve filmu: Jackpot Dva kámoši vyrazí z Ostravy do Prahy pro peníze, které vyhráli v loterii. Ale kromě nich se chce napakovat i někdo další. Filmová verze známých skečů. Film Na západní frontě klid Sedmnáctiletý Paul jde do první světové války bojovat za západní frontu. Naverbovat se nechal s nadšením, ale to se v brutální realitě zákopů velice rychle ztrácí. Velkorozpočtová adaptace povinné četby ze škol. Reality show Láska je slepá Třetí řada extrémně populární reality show Love is Blind. Nezadaní muži a ženy při ní hledají lásku a zasnoubí se, ještě než se vůbec osobně setkají.