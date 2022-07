Hvězda první velikosti Harry Styles poprvé v ČR. Na koncert můžete jít i zdarma!

Když se Harry Styles pustil do sólové dráhy poté, co si dalo One Direction přestávku, vydal v květnu 2017 album s prostým názvem Harry Styles. Že se album ihned umístilo na prvních místech v žebříčcích prodejnosti, to asi nebylo příliš velké překvapení. Trochu překvapení bylo, že si album odneslo i velice pozitivní kritiky od hudebních publicistů.

Druhý sólový počin Harryho Stylese Fine Line navazuje na jeho naprosto jedinečnou první hudební dekádu. V pouhých 27 letech si Harryho sofistikovaná romantická rocková deska vysloužila uznání kritiky a obrovský komerční úspěch. Fine Line, která vyšla v prosinci 2019 u Columbia Records, dosáhla řady historických rekordů a dostala se na první místo hitparád ve více než 20 zemích, přičemž do dnešního dne nasbírala celkem 5 miliard streamů po celém světě.

Dvojnásobně platinové album debutovalo na prvním místě v americkém žebříčku Billboard 200 s více než 478 000 prodanými ekvivalentními jednotkami alba, čímž se zapsalo do historie jako největší prodejní týden pro album sólového britského mužského interpreta od roku 1991, kdy společnost Nielsen Music začala elektronicky sledovat údaje o prodejích, a časopis Rolling Stone jej nedávno zařadil mezi 500 nejlepších alb všech dob.

