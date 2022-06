Koncert Guns N’ Roses v Letňanech může být i zdarma. Díky iDNES Premium

Areál letiště Letňany bude 18. června 2022 patřit znovuobnovené kapele Guns N’ Roses v jejich nejsilnější sestavě. Zpěvák Axl Rose, kytarista Slash a basák Duff McKagan budou hrát své největší hity a vy můžete být u toho.

Welcome to the Jungle, Paradise City, Knockin’ on Heaven’s Door, Mr. Brownstone. To jsou názvy jen několika málo hitů, které zcela určitě zazní v areálu letiště Letňany. Kapela Guns N’ Roses oslavila 35 let své existence, ačkoli už to párkrát vypadalo, že ve své původní sestavě si již nikdy nezahrají. Naštěstí se to podařilo a podle organizátorů navíc návštěvníky čeká nejdelší koncert v české historii - hrát by měli dlouhé tři a půl hodiny.

Guns N’ Roses se u nás naposledy objevili na vyprodaném představení v červenci 2017 v rámci turné Non In This Lifetime... Předtím vystoupili ještě v letech 2010 a 2006 v O2 areně, úplně poprvé je měli čeští diváci možnost vidět v roce 1992.

Guns N’ Roses se proslavili hned svým prvním albem Appetite for Destruction z roku 1987, z nichž dodnes hrají největší hity jako již zmiňované Welcome to the Jungle a Paradise City. Poslední album s názvem Chinese Democracy, na které se čekalo dlouhých patnáct let, vyšlo v roce 2008.

Díky iDNES Premium máte možnost vyhrát dvě vstupenky na sobotní koncert. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí.