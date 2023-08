Temní mniši Gregorian přidávají koncert v Praze. Přednostní nákup vstupenek

Hlídací kočka Zapněte si hlídání a dáme vám o začátku přednostního nákupu vědět e-mailem. Sledovat interpreta Gregorian

Světově úspěšná skupina se vrací do Česka a představí se tu v rámci turné The Best of, World Tour – Pure Chants. Přidaný pražský koncert se uskuteční 16. prosince 2023 v Kongresovém centru. Dále vystoupí na stejném místě o den později, ale také 18. prosince v Ostravě a 19. prosince v Brně.

Dnes již legendární Gregorian definovali před více než dvaceti lety svůj žánr. Za jejich úspěchem stojí Frank Peterson, který spolupracuje s umělci jako Sarah Brightman, Andrea Bocelli, José Carreras, Placido Domingo, Tom Jones, Backstreet Boys nebo Marky Mark.

Mezinárodní věhlas skupině přineslo hned první album s názvem Gregorian Masters of Chant vydané v roce 1999. Ani v současnosti neztratily jejich koncerty mystickou chrámovou atmosféru kombinující známé světové hity s gregoriánskými chorály.

Na fanoušky čeká multimediální show plná ohňů, projekcí a dalších efektů, která udělá z každého vystoupení doslova rituál.

Těšit se můžete na jejich repertoár světových hitů od The Sound Of Silence (Simon and Garfunkel), přes Nothing Else Matters (Metallica), Kashmir (Led Zeppelin) nebo Running Up That Hill (Kate Bush) až k tradicionálům jako je Scarborough Fair nebo Ave Maria a Kyrie.

Vstupenky na přidaný pražský koncert se začnou pro veřejnost prodávat od čtvrtka 24. srpna od 10 hodin. Díky iDNES Premium si ale můžete ta nejlepší místa zakoupit již od pondělí 21. srpna od 10 hodin.