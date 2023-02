Pravda, která může zničit životy. E-kniha Graciino tajemství zdarma

Jednoho dne se Jen zastaví čas. To když se její milovaná dcera Gracie stane obětí hrozné dopravní nehody. Na místě je prohlášena za mrtvou, ale náhlým zázrakem se zdravotníkům podaří ji oživit.

Úlevě, kterou Jen přináší Graciino nečekané uzdravení, ale vyrovnává vztek vůči Elle - řidičce auta a nové přítelkyni Jenina bývalého manžela. Jen jí nikdy nevěřila a teď se její nejhorší obavy potvrdily.

Jenže potom začne Gracie vyprávět zvláštní příběhy o tom, co toho dne slyšela v autě a co prožila, když se ocitla blízko smrti. Je zřejmé, že se v Ellině minulosti ukrývá něco šokujícího. Odhalení tajemství by ale mohlo zničit jejich životy.

Autorkou románu je dlouholetá novinářka Jill Childs. Knihy a psaní miluje odmalička, bezmála třicet let cestovala po světě a nakonec se s manželem a dcerami usadila v Londýně.

Jak získat e-knihu zdarma Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium



pro členy iDNES Premium Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku



Přihlaste se nebo se zaregistrujte



V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz

Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku



a můžete dokončit objednávku E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně

Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně