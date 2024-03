Felix Pink čeká na smrt: thriller o eutanázii v e-knize zdarma

Felix Pink je v důchodu. Už více než deset let vede jako vdovec rutinní život a čeká na snad nudnou smrt. Pracuje jako dobrovolník u „exitýrů“ - jako někdo, kdo sedává u nevyléčitelně nemocných, kteří se rozhodli pro sebevraždu.

Pomáhá jim s logistikou, poskytuje morální podporu a nakonec odstraňuje důkazy, aby rodina a přátelé nebyli do jejich smrti zapleteni. Když Felix vstoupí do domu v Black Lane 3, je tam proto, aby vykonal skutek laskavosti a dobročinnosti: aby dělal společnost umírajícímu muži při posledním výdechu.

Jenže o pouhých patnáct minut později se Felix ocitne na útěku před policií poté, co udělal největší chybu svého života. Jeho svět je najednou vzhůru nohama, protože se snaží zjistit, zda to, co se pokazilo, byl pouhý omyl, nebo šlo o úmysl - vraždu.

Autorkou románu je britská autorka Belinda Bauer, která začínala jako novinářka a scenáristka. Debutovala psychologickým thrillerem Vřesoviště, za který v roce 2010 získala od britské asociace autorů detektivek jednu z nejprestižnějších cen - Zlatou dýku. Na tento román navázaly ještě další dva: Láska na řetězu a Odvrácená strana.

