Ty nejlepší boty na zimu. Získejte velkou slevu na boty značky Dolomite

Píše se rok 1897 a v Itálii právě zakládá teprve sedmnáctiletý kluk, Giuseppe Garbuio, obchod s obuví. A ten, pod jinými názvy, majiteli a v daleko větším rozsahu, funguje dodnes.

Když se seznámíme s produkty značky Dolomite blíže, pochopíme, že s takovou kvalitou, která je produktům této značky dávána, to ani nemohlo dopadnout jinak. Špičková kvalita prostě překonává staletí.

Dělají především trekingovou obuv a outdoorové boty do hor, na skály, ale i do města. Aby nabídka byla kompletní, soustředí se i na lifestylové i funkční oblečení. I dnes je důraz kladen na špičkovou kvalitu, tradiční výrobu a ty nejlepší materiály, mezi kterými jednoznačně dominuje kůže, Gore-Tex, nubuk i textilní supermateriály.

Kvalitní italský design bez kompromisů

Výrobky Dolomite jsou určeny pro lidi, kteří očekávají vysokou kvalitu, pohodlí a výkon, aniž by to ohrozilo italský design, bez kterého si mnozí neumí své horské zážitky představit. Zárukou je již zmiňovaná více než stoletá historie ve výrobě a navrhování obuvi do hor i na velké expedice, které často přepisovaly historii horolezectví. Dolomite je předním inovátorem v outdoorové obuvi, vsází na nejnovější technologie, ale přitom se opírá o letité zkušenosti z ruční výroby.

Obuv, která byla i na K2 V historii značky objevíme i celokožené lyžařské boty, které v Dolomite začali vyrábět někdy kolem roku 1930. Zkušenosti s výrobou má tak tato značka skutečně obrovské. Není divu, že se boty Dolomite objevily na nejnebezpečnějších vrcholech světa. V roce 1954 s italskou expedicí na K2, v roce 1960 dobyly i Dhaulagiri. Od té doby byly na nejvyšších světových vrcholech několikrát.

V současnosti patří outdoorová obuv Dolomite k tomu nejlepšímu, co na trhu můžete objevit. I nadále tak zůstává na vrcholu. Na tuto značku spoléhají ti nejuznávanější horolezci a outdooraři světa, ale i uznávaní fotografové a cestovatelé, kterým je Dolomite hrdým partnerem. Tomu všemu jsou důkazem nejrůznější ocenění, která boty získávají po celou dobu své historie i dnes.



V nabídce značky Dolomite najdete outdoorové boty, které si poradí i s tím nejnáročnějším terénem, a to v podobě kotníkové trekové i horolezecké obuvi z kůže i textilu. Dále nízké trekové boty, outdoorové tenisky i každodenní obuv v nezaměnitelném italském designu. Velká je nabídka i lifestylové kožené obuvi.

