Romance z koncentračního tábora. E-kniha Dívka za ostnatým drátem s 50% slevou

Je mrazivé nevlídné ráno a Saskie s Fransem sledují, jak nacističtí vojáci ženou do tábora Amersfoort tisíce vězňů. Srdce jim pukají žalem. Uvědomují si, že válka je jim blíž než kdykoli předtím.

Obchod Saskiina otce je přepaden nacisty kvůli podezření, že je židovského původu. Brzy na to je Frans nucen den co den dojíždět do koncentračního tábora pro zbytky z kuchyně, protože je to jediný způsob, jak nakrmit zvířata na farmě jeho rodiny.

Navzdory rostoucímu strachu, který pár pocítí, když jeden z vězňů Franse požádá, aby doručil jeho milované dopis se zprávou, že je ještě naživu, je jim jasné, že se nesmí zastavit před ničím. Musí mu pomoci.

Časem se jejich odvážný podnik rozrůstá a oni předávají vězňům stovky zpráv a balíčků. Přinášejí jim naději v nejtěžších chvílích jejich života.

Knihu napsala Imogen Matthews, oceňovaná autorka historických románů z druhé světové války. Román Dívka za ostnatým drátem je stejně jako dvě předchozí díla spisovatelky založen na skutečném příběhu o odvaze, odhodlání a přežití.

Jak získat e-knihu s 50% slevou Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium



pro členy iDNES Premium Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku



Přihlaste se nebo se zaregistrujte



V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz

Po jeho použití uvidíte aplikovanou slevu 50 % a můžete dokončit objednávku



a můžete dokončit objednávku E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně