Vstupenky zdarma na Deep Purple a Johnnyho Deppa. Vyhrajte je v soutěži

Ve dnech 15. a 16. července 2023 vystoupí ve Winning Group Areně v Brně hned dvě slavné kapely – Deep Purple a Hollywood Vampires. Deep Purple bude mít koncert 15. 7. a Hollywood Vampires, kde vystupují známý hollywoodský herec Johnny Depp a Alice Cooper, den poté – tedy 16. července.

Johnny Depp s kapelou Hollywood Vampires na pražském Letišti Letňany, 13. června 2018

Rocková legenda Deep Purple z Anglie vznikla v roce 1968 a patří mezi nejzásadnější kapely všech dob. Spolu s Led Zeppelin a Black Sabbath patřili mezi „svatou britskou trojici“ tvrdého rocku. Mezi jejich nejznámější skladby patří Smoke on the Water. Na kontě mají spoustu ocenění i uvedení do Rockové síně slávy.

Hollywood Vampires je takzvaná rocková superskupina, která vznikla v roce 2012 a patří do ní zpěvák Alice Cooper, herec a muzikant Johnny Depp a kytarista Joe Perry z Aerosmith. Název vznikl podle klubu, který založil Cooper v sedmdesátých letech a chodili tam taková jména jako John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon a řada dalších.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na dvě soutěžní otázky a budete mít štěstí při losování, vyhrát můžete po dvou vstupenkách na Deep Purple a po dvou vstupenkách na Hollywood Vampires.

Budou dva výherci a sami si vyberete, jaký z těchto koncertů preferujete.