Tom Hanks a Emma Watson v dystopii. Film Circle: Uzavřený kruh zdarma

Svět bez hladu, válek a nemocí. Neomezené možnosti. V úchvatné a největší high-tech společnosti The Circle neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit. Její technologie mají moc doslova změnit svět.

Právě sem, do zaměstnání snů, nastupuje mladá a ambiciózní dívka Mae. Šéf a zakladatel společnosti je vizionář, který vybudoval v Circle ráj na Zemi a který touží po dokonalém světě. Jeho receptem na pokrok a na šťastné a spokojené lidstvo je svět bez tajemství, naprostá otevřenost a transparentnost všech lidí, sdílení a ... sledování.

Mae je obklopená vymoženostmi supermoderní společnosti. Ohromena ideály a vzájemností se na návrh samotného šéfa Circle zapojí do experimentu, který by štěstí a pokrok v Circle mohl rozšířit do celého světa. Současně s tím začne potkávat tajemného muže. Stane se její nový život pohádkovým snem, nebo dostane příchuť hororové noční můry? Bude mít kruh, do něhož vstoupila, cestu ven?

Na dystopickém thrilleru režiséra Jamese Ponsoldta se podílel také autor knižní předlohy Dave Eggers, který spolu s Ponsoldtem napsal scénář. V hlavních rolích idealistického šéfa a důvěřivé mladé dívky se představili Tom Hanks a Emily Watson. Ve filmu dále hrají John Boyega, Karen Gillan nebo Patton Oswalt.